Сильные дожди ожидаются утром 25 мая в Сочи и Сириусе

Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ночью и утром 25 мая. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в администрации курорта со ссылкой на данные синоптиков. Власти уточнили, что осадки местами могут быть интенсивными, поэтому городские службы заранее перевели в усиленный режим работы.

Ситуацию на территории курорта контролирует городской оперативный штаб. В мэрии отметили, что специалисты продолжают следить за изменением погодной обстановки и готовы оперативно реагировать на возможные последствия непогоды. Жителям и туристам рекомендовали соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

На фоне ухудшения погоды отдыхающим и местным жителям посоветовали отказаться от отдыха у рек и других водоемов, а также временно не выходить в горные районы. Власти напомнили о необходимости заранее позаботиться о сохранности имущества и соблюдать осторожность во время грозы и сильного дождя. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.

Непогода сохраняется и в целом по Краснодарскому краю. Ранее экстренное предупреждение по сильным осадкам, грозам и подъему уровня воды в реках юго-восточных районов региона продлили до конца суток 25 мая. Синоптики также прогнозируют локальные дожди с грозами на территории Кубани в ближайшие дни.

По данным метеорологов, температура воздуха в регионе постепенно начнет снижаться. На основной территории края ожидается от +22 до +27 градусов, на черноморском побережье — от +18 до +23 градусов. В последующие дни погода может стать еще прохладнее.

Власти Сочи подчеркнули, что все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности на фоне прогнозируемых осадков и возможного ухудшения гидрологической ситуации.

Мария Удовик