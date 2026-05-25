Таганрог возглавил рейтинг дороговизны мяса среди городов Ростовской области

Приморский город Таганрог стал лидером антирейтинга по стоимости мясной продукции в Ростовской области, где разброс цен на отдельные виды мяса между муниципалитетами достигает сотни рублей, свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Специалисты Ростовстата провели мониторинг потребительских цен на три ключевые категории мяса — говядину, свинину и курицу — в семи городах донского региона. Выяснилось, что стоимость аналогичных продуктов в разных населенных пунктах варьируется в широком диапазоне. Наибольший разрыв зафиксирован по говядине.

Среднеобластной показатель на этот вид мяса составил 704,6 руб. за килограмм. Минимальная цена отмечена в Сальске — 651,98 руб., что почти на 100 руб. дешевле, чем в Таганроге, где говядина оказалась самой дорогой, достигнув отметки в 750 руб. В Волгодонске ценник держится на уровне 665,99 руб., в Шахтах — 693,54 руб., в Миллерово — 697,53 руб. В донской столице килограмм говядины обходится покупателям в 704,84 руб., что незначительно превышает усредненный по области показатель.

Иная ситуация складывается на рынке свинины. Средняя цена по региону зафиксирована на отметке 423,02 руб. Самым доступным этот продукт оказался в Ростове-на-Дону, где килограмм стоит 400,18 руб. Абсолютный максимум зафиксирован в Шахтах — 451,01 руб. Таганрог в данном сегменте занимает вторую строчку с показателем 445,22 руб. В Миллерово цена составляет 432,75 руб., в Сальске — 436,10 руб., а в Волгодонске — 425,77 руб.

Сегмент куриного мяса демонстрирует наименьший разброс цен. Средний показатель по области равняется 217,52 руб. Жители Миллерово и Шахт могут приобрести курятину дешевле всего — за 204,09 и 205,39 руб. соответственно. В Сальске ценник приближается к 213 руб., в Ростове — к 217,43 руб. Самая высокая стоимость отмечена в Волгодонске и Таганроге, где килограмм птицы продается за 226 руб.

Станислав Маслаков