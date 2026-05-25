Таганрог возглавил рейтинг дороговизны мяса среди городов Ростовской области
Приморский город Таганрог стал лидером антирейтинга по стоимости мясной продукции в Ростовской области, где разброс цен на отдельные виды мяса между муниципалитетами достигает сотни рублей, свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Специалисты Ростовстата провели мониторинг потребительских цен на три ключевые категории мяса — говядину, свинину и курицу — в семи городах донского региона. Выяснилось, что стоимость аналогичных продуктов в разных населенных пунктах варьируется в широком диапазоне. Наибольший разрыв зафиксирован по говядине.
Среднеобластной показатель на этот вид мяса составил 704,6 руб. за килограмм. Минимальная цена отмечена в Сальске — 651,98 руб., что почти на 100 руб. дешевле, чем в Таганроге, где говядина оказалась самой дорогой, достигнув отметки в 750 руб. В Волгодонске ценник держится на уровне 665,99 руб., в Шахтах — 693,54 руб., в Миллерово — 697,53 руб. В донской столице килограмм говядины обходится покупателям в 704,84 руб., что незначительно превышает усредненный по области показатель.
Иная ситуация складывается на рынке свинины. Средняя цена по региону зафиксирована на отметке 423,02 руб. Самым доступным этот продукт оказался в Ростове-на-Дону, где килограмм стоит 400,18 руб. Абсолютный максимум зафиксирован в Шахтах — 451,01 руб. Таганрог в данном сегменте занимает вторую строчку с показателем 445,22 руб. В Миллерово цена составляет 432,75 руб., в Сальске — 436,10 руб., а в Волгодонске — 425,77 руб.
Сегмент куриного мяса демонстрирует наименьший разброс цен. Средний показатель по области равняется 217,52 руб. Жители Миллерово и Шахт могут приобрести курятину дешевле всего — за 204,09 и 205,39 руб. соответственно. В Сальске ценник приближается к 213 руб., в Ростове — к 217,43 руб. Самая высокая стоимость отмечена в Волгодонске и Таганроге, где килограмм птицы продается за 226 руб.