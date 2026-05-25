Жителя Енисейска ждет суд за перевозку 200 кг осетрины и 182 банок черной икры

Красноярская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Енисейска, который пытался незаконно перевезти свыше двух центнеров осетрины и 182 банки черной икры. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По информации ведомства, в августе 2025 года сотрудники ДПС остановили для проверки документов Toyota Land Cruiser. Во время осмотра внедорожника автоинспекторы обнаружили в багажном отделении мешки, сумки, коробки и канистру, в которых находились рыба ценных пород и икра. Водитель джипа пояснил, что деликатесы он приобрел у неизвестного человека.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ (незаконное хранение, добыча и перевозка особо ценных водно-биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу).

Илья Николаев