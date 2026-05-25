За махинации с квартирами сирот в Красноярском крае осудили группу риелторов

Городской суд Минусинска (Красноярский край) вынес приговор двум риелторам и сотруднице жилищного отдела управления городского хозяйства. Их признали виновными в кражах (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159) и назначили по 5,5 года колонии общего режима, сообщила прокуратура региона. Свою вину подсудимые не признали. Их сообщница заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и уже отбыла наказание.

По версии следствия, в 2020—2023 годах фигуранты дела убеждали детей-сирот и других социально незащищенных граждан обменять их квартиры на неблагоустроенное жилье. Взамен аферисты, считают правоохранители, обещали жертвам помощь с выплатой долгов, оформлением документов и улучшением жилищных условий.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве, от действий мошенников пострадали девять человек. Ущерб превысил 6,8 млн руб.

