Новосибирская «Сибирь» поднялась на второе место во Второй лиге

Футбольная «Сибирь» по итогам 14-го тура вышла на второе место в группе «Золото» Второй лиги. Это произошло после домашней победы в сибирском дерби, состоявшемся в минувшие выходные в Новосибирске.

«Сибирь» не оставила шансов сопернику — омскому «Иртышу», идущему на последнем месте в турнирной таблице. Александр Носов и Иван Шмаков забили по мячу в первом тайме, Никита Мацхарашвили добавил к ним еще два мяча во втором. Итоговый счет — 4:0.

Новосибирцы набрали 25 очков и отстают на два очка от лидера — «Ленинградца», который в прошедшем туре обыграл «Калугу» (1:0). Московский «Велес» после поражения от ивановского «Текстильщика» (1:2) отстает от «Сибири» на одно очко. В чемпионате командам осталось провести по четыре матча.

Валерий Лавский