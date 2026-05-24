Главные новости за 18-24 мая. Кавказ

В апреле 2026 года банки выдали жителям Ставропольского края 33,5 тыс. потребительских кредитов наличными, что на 5,6% меньше, чем в марте, когда показатель составлял 35,5 тыс. займов. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Ввод новой взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту Махачкалы в эксплуатацию намечен на второе полугодие 2026 года. Общий процент строительной готовности аэропорта в рамках реконструкции составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Россия обсуждает с Китаем участие китайских компаний и финансовых институтов в строительстве и финансировании автомобильного коридора вдоль Каспийского моря. Об этом заявил вицепремьер РФ Марат Хуснуллин в интервью «РИА Новости» на форуме «Россия — исламский мир: КазаньФорум2026». Планируется создать восточный автомобильный коридор Москва — Каспий — Казахстан — Туркменистан с выходом в Иран, Афганистан и Пакистан.

В апреле 2026 года Северная Осетия стала регионом с самым заметным снижением цен на первичное жилье. По данным Единого ресурса застройщиков со ссылкой на «СберИндекс», средняя цена 1 кв. м упала на 2%, до 119,4 тыс. руб. Для региона это выглядит особенно резко на фоне недавних оценок Росстата: по итогам четвертого квартала 2025 года средняя стоимость «квадрата» в новостройках в республике составляла 84,5 тыс. руб., а на вторичном рынке — 83,9 тыс. руб.

Власти Ставропольского края не смогли определить подрядчика для реконструкции подъезда №1 к Пятигорску и Бештаугорского шоссе стоимостью 2,8 млрд руб. Комиссия по госзакупкам 18 мая отклонила единственную заявку, поданную на конкурс. Информация опубликована на портале госзакупок.

На Ставрополье количество тендеров на закупки новой сельскохозяйственной техники и оборудования снизилось на треть в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает «Эксперт Юг», ссылаясь на коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елену Астафьеву.

В Ставропольском крае предприниматели стали активнее использовать наличные расчеты и личные переводы, а обороты по банковским счетам МСП снижаются. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель регионального отделения «Опоры России» Николай Сасин.

Ставропольский край намерен к 2030 году расширить площадь орошаемых земель до 137 тыс. гектаров, о чем заявила первый замминистра сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева на Х Всероссийском водном конгрессе в Москве.

В Дагестане в результате наводнения пострадали 14,5 тыс. домов. Они не подлежат восстановлению, сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

В апреле 2026 года специалисты Севкавказстата зафиксировали очередное подорожание минимального продовольственного набора и фиксированной корзины потребительских товаров в Ставропольском крае, где базовый продуктовый минимум теперь обходится в 7 973 руб. на человека — на 0,77% больше, чем в марте.