В Оренбурге произошло ДТП с участием автобуса и мотоцикла

В воскресенье, 24 мая, в Оренбурге на регулируемом перекрестке ул. Джангильдиной и Просторной произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, 16-летний водитель мотоцикла «Хонда» двигался на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом «Симаз». Автобус двигался во встречном направлении и завершал поворот налево.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева