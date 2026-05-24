На Ставрополье водитель-наркоман получил 10 лет за гибель двух человек

Десять лет колонии строгого режима назначил суд жителю Петровского муниципального округа, который в декабре 2024 года, находясь под воздействием наркотиков и будучи лишенным водительского удостоверения, спровоцировал лобовое столкновение, унесшее жизни двух автомобилистов, после чего покинул место происшествия, сообщили в прокуратуре Ставрополья.

Приговор, вынесенный судом на Ставрополье, поставил точку в деле о резонансной автоаварии, произошедшей в последнем месяце прошлого года. Фигурант признан виновным по совокупности статей, связанных с нарушением правил дорожного движения в измененном состоянии сознания, повлекшим за собой гибель двоих граждан, а также с оставлением места ДТП.

Как установило следствие, трагедия разыгралась на трассе в декабре 2024-го. Осужденный, ранее лишенный прав на управление автомобилем и употребивший запрещенные вещества, грубо проигнорировал скоростной режим. Потеряв контроль над машиной, мужчина вылетел на полосу встречного движения, где врезался в другое транспортное средство. Удар оказался фатальным: находившиеся в салоне второй легковушки шофер и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

Вместо того чтобы попытаться спасти пострадавших или дождаться экстренных служб, подозреваемый ретировался с места случившегося. В ходе судебного разбирательства фигурант заявил, что не признает вину, ссылаясь на провалы в памяти относительно тех событий.

Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Вердикт суда: десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительной мерой наказания стал запрет на управление транспортными средствами сроком на три года. Более того, автомобиль, которым управлял осужденный в момент аварии, по решению Фемиды обращен в доход государства.

