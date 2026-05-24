«Гривну» предостерегли за мусоросортировку в Ленинском районе

Нижегородская природоохранная прокуратура объявила предостережение ООО «Гривна» о недопустимости нарушения санитарных норм и законодательства в сфере обращения с отходами в Ленинском районе.

Эта компания занялась сортировкой, хранением и переработкой бытовых отходов близ улицы Монастырка,3 – рядом с производством цветного литья ГАЗа. По этому поводу работники Горьковского автозавода начали жаловаться в прокуратуру, Росприроднадзор и другие органы.

«От этой площадки исходит нестерпимый запах, что мешает работе организаций, соседствующих с этим мусорным “полигоном”. При этом мусор растаскивают птицы и крысы, превращая в свалку и прилегающую территорию», – объяснила недовольство заводчан депутат гордумы Нижнего Новгорода Мария Кузнецова, сообщив, что работники ПЦЛ ГАЗа инициировали проверку законности работы мусорной станции на Монастырке.

Иван Сергеев