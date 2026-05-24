Участок под КРТ в Абакане продан в 12 раз дороже начальной цены

«Дом.РФ» подвел итоги торгов по продаже права комплексного развития территории (КРТ) незастроенного земельного участка на ул. Комарова в Абакане. В аукционе приняли участие четыре компании, победителем признано ООО СЗ «Жилстрой Сити». Стоимость контракта составила 331,7 млн руб. при стартовой — 27,8 млн руб., следует из информации на сайте «ГИС Торги».

На аукцион был выставлен участок площадью 94,9 тыс. кв. м в границах территории, находящейся в федеральной собственности. Там планируется строительство многоквартирных жилых домов площадью не менее 54,8 тыс. кв. м. Также застройщику предстоит за свой счет разработать проектную документацию для строительства детского сада на 140 мест и школы на 250 мест и передать ее муниципалитету. Срок реализации проекта – 132 месяца (11 лет) с даты подписания договора о КРТ. Арендная плата установлена из расчета: 293 руб. 32 коп. за 1 кв. м площади земельных участков на все время.

ООО СЗ «Жилстрой Сити» зарегистрировано в Абакане в мае 2026 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит владельцу ООО СЗ «Жилстрой Девелопмент» Александру Сличному.

Лолита Белова