Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании гибели спортсмена в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить об актуальном ходе расследования уголовного дела по факту гибели в Сочи спортсмена Алексея Лесина. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Поводом для обращения стало обсуждение гибели 30-летнего спортсмена в эфире правовой программы на федеральном телеканале. Родственники погибшего уже не первый раз высказывают недовольство ходом расследования и требуют более тщательного установления всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», футболист из Чувашии Алексей Лесин приехал в Сочи в начале ноября 2023 года для участия в соревнованиях. Вечером 6 ноября он отдыхал вместе с другими членами команды в баре, а позднее в море обнаружили его тело. Уголовное дело завели 11 ноября 2023 года по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Похоронили спортсмена 12 ноября в Чебоксарах.

Маргарита Синкевич