Рост цен на коммерческую недвижимость Ростова может составлять 5–10% ежегодно

Спрос на коммерческую недвижимость на Дону высокий и растет. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Федичкина Фото: Кристина Федичкина

Он отмечает, что на сегодняшний день свободных площадей в качественных офисах города почти нет. По словам эксперта, в 2026-2027 годах цены на коммерческую недвижимость в Ростове могут расти на 5-10% ежегодно.

«Сейчас в топе запросов три основных формата: складские помещения — один из самых востребованных сегментов; помещения под автосервисы и общепит — здесь аренда выросла на 9%, а также качественные офисы в центре — особенно востребованы крупные блоки (от 1500 кв. м) с хорошим управлением и сервисом. Спрос на них превышает предложение. Покупатели все чаще рассматривают коммерческую недвижимость как инвестиционный актив для стабильного арендного дохода (доходность 8-12% годовых)»,— рассказывает господин Иванов.

По словам эксперта, сегодня новых бизнес-центров в Ростове-на-Дону почти не строят, а существующим уже 10-14 лет. Хорошие офисы в хороших местах, отмечает Андрей Иванов, — в дефиците.

«Основной источник нового предложения — это первые этажи жилых комплексов (street-retail). Но это формат “коммерция при доме”, а не полноценные деловые центры. Что касается объема предложения, то количество объявлений о продаже коммерческой недвижимости в Ростовской области выросло на 19-29%, однако рынок при этом остается дефицитным — хорошие объекты быстро уходят»,— говорит директор ростовских «Этажей».

По данным агентства недвижимости, на конец 2025 года средняя цена продажи коммерческой недвижимости по Ростову-на-Дну и области составляет около 130 тыс. руб. за кв. м. Стоимость аренды — 900-1300 руб. за кв. м в месяц.

«Это усредненные цифры. Конкретные цены сильно зависят от типа объекта и локации. Например, аренда склада будет ближе к нижней границе, а хорошего помещения под магазин или офис в проходном месте к верхней или выше. Самые дорогие и качественные офисы — в центральных районах города и в местах с высокой проходимостью. Там цены аренды и продажи максимальны. При этом качественных офисных помещений (класс А/B) в центре катастрофически не хватает. В спальных районах и на окраинах помещения доступнее, здесь цены ниже, а застройщики, например, чаще предлагают скидки и акции, так как спрос ниже, чем в центре. Основной формат коммерции в таких районах — встроенные помещения на первых этажах жилых домов (street-retail)»,— рассказывает Андрей Иванов.

Дмитрий Михеенко