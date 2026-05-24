Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 33 БПЛА

Над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами России уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО ликвидировали дроны ВСУ в период с 20:00 23 мая до 7:00 мск 24 мая. Кроме двух южных регионов, БПЛА сбили над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ночь с 22 на 23 мая над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских БПЛА. «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ходе ночной атаки ВСУ по Новороссийску пострадали два человека. Атаку будет расследовать СК России.

Маргарита Синкевич