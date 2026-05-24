Пожар на складе автозапчастей в Новосибирске потушен

В Новосибирске потушили возгорание на складе автозапчастей, расположенном на ул. Богдана Хмельницкого 69 и 69/1 в Калининском районе. Предварительная площадь пожара — 1,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Огонь в административно-складском здании вспыхнул в ночь на 24 мая. Пожар охватил кровлю двухэтажной секции, в которой располагались автомастерские и хранились автозапчасти. До прибытия пожарноспасательных подразделений в здании находился один охранник, он покинул помещение самостоятельно.

Лолита Белова