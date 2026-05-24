В Красноярском крае спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых

Сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке следственных органов принимают участие в повторных поисках пропавшей семьи Усольцевых. Работы ведутся в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. В поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники, сообщила пресс-служба Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ) «Спасатель».

В первый день специалистами обследовано 6 кв. км лесного массива, пропавших членов семьи не обнаружено.

Семья Усольцевых — психолог Ирина, ее муж Сергей и пятилетняя дочь Арина — отправились в поход 28 сентября 2025 года в урочище «Буратинка» и вскоре перестали выходить на связь. 9 октября спасателям удалось отследить радиосигнал с телефона Сергея Усольцева — в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. Версия о несчастном случае остается приоритетной у следствия. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Лолита Белова