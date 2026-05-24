В Черногорске восстановили подачу воды после трех суток ремонтных работ

В Черногорске устранили аварию на водопроводе, которая стала причиной отсутствия водоснабжения в домах жителей с 21 мая. В ГУП «Хакасресводоканал» заявили, что заполнены резервуары, проведены очистка и обеззараживание, возобновлена подача воды.

В ближайшее время специалисты не рекомендуют пить сырую воду — употреблять ее можно только после кипячения, написал в своем канале-MAX глава республики Валентин Коновалов.

Протяженность поврежденного участка составила 500 м. Водоснабжение было приостановлено в Черногорске, поселках Расцвет и Тепличный днем 21 мая. Суммарно в этих населенных пунктах проживают более 90 тыс. человек.

Лолита Белова