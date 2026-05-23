Суд в Астрахани отсрочил наказание терапевту, виновной в подлоге и взятке

Советский районный суд Астрахани 22 мая вынес приговор врачу-терапевту, уличенной во внесении ложных сведений о здоровье призывников в официальные документы и оформлении фиктивных медзаключений за взятку (четыре эпизода по ч. 1 ст. 292, шесть эпизодов по ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

За каждый эпизод взяточничества суд приговорил медика к трем годам лишения свободы, штрафу в 200 тыс. руб. и лишению права работать в здравоохранении на год. Путем частичного сложения наказаний, окончательное решение было вынесено в виде пяти лет колонии общего режима, штрафа в 600 тыс. руб. и запрета на врачебную деятельность на два года.

Однако реальное отбывание наказания суд отсрочил до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Кроме того, суд конфисковал в госдоход сумму полученной взятки — 590 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Нина Шевченко