Главные новости за 23 мая. Ростов

В Ростове-на-Дону на маршруты выйдут 90 новых автобусов, что стало крупнейшим обновлением городского общественного транспорта почти за десять лет. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, среди новых машин — 20 автобусов особо большой вместимости («гармошек»), которые Ростов закупил впервые за последние 30 лет.

В Ростове на следующей неделе десятки домов останутся без света. 25 и 26 мая пройдут плановые отключения электроэнергии в многоквартирных домах. Информация об этом опубликована на сайте Донэнерго.

Доля убыточных крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам января—февраля 2026 года достигла 38,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 5 процентных пунктов. При этом совокупная прибыль крупных и средних организаций региона сократилась на 3,5% и составила 43,9 млрд руб.

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на водителя автобуса в Батайске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области. Инцидент произошел утром 23 мая. По предварительным данным, конфликт начался после того, как водитель сделал замечание компании пассажиров, не оплативших проезд.