Главные новости за 23 мая. Кавказ

В Новоалександровском округе Ставропольского края произошло крупное ДТП с тремя погибшими и пятью пострадавшими. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла около 15:00 на шестом километре обхода Новоалександровска. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

Футбольный клуб «Динамо» из Махачкалы сохранил место в Российской премьер-лиге по итогам стыковых матчей с екатеринбургским «Уралом». Ответная встреча прошла в Махачкале и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Первый матч также остался за дагестанским клубом — 1:0.

Годовая инфляция в Ставропольском крае в апреле 2026 года снизилась до 5,94% после 6,02% месяцем ранее. Об этом сообщило отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России. При этом уровень инфляции в регионе остается выше средних показателей по Северо-Кавказскому федеральному округу, где она составила 5,11%, и по России в целом — 5,58%.

В Ставропольском крае 24–25 мая сохраняется угроза подтоплений в районах, расположенных вдоль рек Егорлык и Калаус. Об этом говорится в оперативном прогнозе чрезвычайных ситуаций. По данным Ставропольского гидрометцентра, в связи с прохождением паводковой волны на реке Егорлык продолжится подъем уровня воды. Местами он может достигнуть опасных отметок.