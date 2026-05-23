Главные новости за 23 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В результате атаки ВСУ по Новороссийску в ночь с 22 на 23 мая пострадали два человека. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий.

Упавшие фрагменты беспилотника повредили хозпостройки на территории частного дома под Анапой.

Прошедшей ночью над Кубанью, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей и другими регионами сбили 348 украинских беспилотников.

Полиция Краснодара проверит действия неизвестного мужчины, которого засняли на видео без штанов вблизи одной из школ.

Днем 23 мая в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика задержали более 40 рейсов.

Следственный комитет России начал расследование по факту ударов ВСУ по городам РФ. Поводом для расследования, в том числе, послужила ночная атака в Новороссийске, где пострадали два мирных жителя.

В больнице под наблюдением врачей остаются шестеро детей, пострадавших в результате падения балкона в школе №13 под Севастополем.