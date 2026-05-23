Три человека погибли в лобовом ДТП на Ставрополье

В Новоалександровском округе Ставропольского края произошло крупное ДТП с тремя погибшими и пятью пострадавшими. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 15:00 на шестом километре обхода Новоалександровска. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в ВАЗ-2107. Еще пять человек получили травмы, среди них двое детей. В числе пострадавших — водитель ВАЗ-2114, трое его пассажиров и один пассажир второго автомобиля.

Все пострадавшие доставлены в Новоалександровскую районную больницу. Их состояние уточняется.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ДТП. В надзорном ведомстве сообщили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Новоалександровского района Станислав Черников.

В прокуратуре также заявили, что взяли на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим и ход процессуальной проверки.

Валерий Климов