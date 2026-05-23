Ростов получил крупнейшее за десять лет обновление автобусного парка

В Ростове-на-Дону на маршруты выйдут 90 новых автобусов, что стало крупнейшим обновлением городского общественного транспорта почти за десять лет. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, среди новых машин — 20 автобусов особо большой вместимости («гармошек»), которые Ростов закупил впервые за последние 30 лет.

Новые автобусы оснащены кондиционерами, электронными табло, автоинформаторами и системами видеонаблюдения. Для водителей предусмотрены эргономичные кресла и обновленные системы управления.

Во время осмотра транспорта на Театральной площади Юрий Слюсарь пообщался с водителями, в том числе с Ксенией Одарченко. В ходе разговора обсуждалась проблема занятости выделенных полос для общественного транспорта другими автомобилями.

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что автобусы повышенной вместимости направят на наиболее загруженные маршруты. Также власти намерены изменить организацию движения на отдельных участках улично-дорожной сети, в частности на площади 2-й Пятилетки.

Выход нового транспорта на линии запланирован на следующую неделю. Параллельно в городе продолжается модернизация остановочных комплексов. Их оснащают электронными табло, Wi-Fi и USB-разъемами. Первая такая остановка уже работает на Театральном проспекте.

