На трассе Петербург — Псков в лобовом ДТП погибли два водителя
На 157-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков произошло лобовое столкновение двух иномарок, в результате которого оба водителя скончались на месте. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Ford Kuga, двигаясь со стороны Пскова в сторону Петербурга, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Suzuki Vitara под управлением 52-летнего мужчины. Оба водителя погибли до приезда скорой помощи. Пассажирка Suzuki Vitara, 58-летняя женщина, госпитализирована с травмами.
Полиция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.