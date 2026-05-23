На трассе Петербург — Псков в лобовом ДТП погибли два водителя

На 157-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков произошло лобовое столкновение двух иномарок, в результате которого оба водителя скончались на месте. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция проводит проверку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Полиция проводит проверку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Ford Kuga, двигаясь со стороны Пскова в сторону Петербурга, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Suzuki Vitara под управлением 52-летнего мужчины. Оба водителя погибли до приезда скорой помощи. Пассажирка Suzuki Vitara, 58-летняя женщина, госпитализирована с травмами.

Полиция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Карина Дроздецкая