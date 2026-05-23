В Адыгее планируют повысить качество дорожной сети

В Адыгее прошло рабочее совещание по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В пресс-службе минстроя республики заявили, что на совещании обсуждалась тема повышения качества дорожной сети в опорных населенных пунктах региона.

В ходе совещания представители минстроя Адыгеи, регионального отделения «Автодора» и муниципальных образований рассмотрели результаты обследования технического состояния дорог. Системная оценка состояния дорожной инфраструктуры будет способствовать своевременному выявлению проблемных участков.

Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос проведения паспортизации автомобильных дорог. Мероприятия проводятся для формирования актуальной базы данных о состоянии дорог и их технических характеристиках, а также об уровне соответствия современным нормативам.

Руководитель отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений «Автодора» Адыгеи Дмитрий Бороненко заявил, что формирование безопасной транспортной среды является возможностью системно модернизировать дорожную сеть на территории республики.

Кристина Мельникова