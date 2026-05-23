Пассажиров двух рейсов в аэропорту Сочи расселили в гостиницах

Из-за задержки рейсов пассажиров двух рейсов в сочинском аэропорту расселили в гостиницах, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Более чем на два часа задержаны 12 рейсов.

По данным пресс-службы, обстановка в аэропорту оценивается как спокойная, операции от регистрации до посадки осуществляются в штатном режиме. Воздушная гавань обслужила 64 рейса на прилет и вылет, пропустив более 9 тыс. пассажиров. По решению авиакомпании на запасной аэродром отправили один самолет.

В аэропорту Сочи уведомили о возможном увеличении времени при прохождении государственной границы. В пресс-службе организации это объяснили одновременной обработкой нескольких бортов.

Кристина Мельникова