Пассажиров двух рейсов в аэропорту Сочи расселили в гостиницах
Из-за задержки рейсов пассажиров двух рейсов в сочинском аэропорту расселили в гостиницах, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Более чем на два часа задержаны 12 рейсов.
По данным пресс-службы, обстановка в аэропорту оценивается как спокойная, операции от регистрации до посадки осуществляются в штатном режиме. Воздушная гавань обслужила 64 рейса на прилет и вылет, пропустив более 9 тыс. пассажиров. По решению авиакомпании на запасной аэродром отправили один самолет.
В аэропорту Сочи уведомили о возможном увеличении времени при прохождении государственной границы. В пресс-службе организации это объяснили одновременной обработкой нескольких бортов.