В Ростовской области пассажир погиб после опрокидывания легкового автомобиля

В Кашарском районе Ростовской области в результате ДТП погиб пассажир автомобиля Daewoo Matiz. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 23 мая на трассе Миллерово — Вешенская. По предварительным данным, 46-летний водитель легкового автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и потерял контроль над машиной.

После этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии 45-летний пассажир скончался на месте происшествия.

Водитель получил травмы и был доставлен для оказания медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Валерий Климов