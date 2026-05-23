После нападения на водителя автобуса в Батайске возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на водителя автобуса в Батайске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Инцидент произошел утром 23 мая. По предварительным данным, конфликт начался после того, как водитель сделал замечание компании пассажиров, не оплативших проезд.

Как сообщили в СК, позднее конфликт продолжился на улице. По версии следствия, группа молодых людей распылила в сторону водителя перцовый баллончик, после чего мужчину начали избивать, нанося удары по голове и телу.

После нападения участники конфликта скрылись. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности причастных и все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Ранее информация о нападении распространилась в социальных сетях и городских пабликах Ростова-на-Дону и Батайска.

Валерий Климов