В Ставрополе ко Дню защиты детей пройдет фестиваль свободного творчества

В Ставрополе 1 июня на Владимирской площади состоится фестиваль свободного творчества «Сияй» (0+). Об этом сообщили в администрации города.

Мероприятие пройдет в День защиты детей с 15:00 до 18:00. Организаторы приглашают к участию детские коллективы и сольных исполнителей. Выступить можно будет в любом творческом жанре.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко заявил, что фестиваль станет площадкой для поддержки юных талантов и позволит участникам показать свои способности широкой аудитории.

Участие в мероприятии бесплатное. Для выступления необходимо до 26 мая подать заявку организаторам. Вход для зрителей также будет свободным.

Кроме того, 1 июня в краевой столице запланирован детский фестиваль «Счастливое детство» (0+), в программу которого войдут квесты, интерактивные площадки и розыгрыши подарков.

Валерий Климов