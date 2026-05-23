На Ставрополье водитель и пассажирка погибли после съезда автомобиля в канал

В Ставропольском крае два человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем Kia. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла после того, как водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет, а затем — в оросительный канал.

В результате ДТП 39-летний водитель и 26-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм.

По данным Госавтоинспекции, водитель имел 19-летний стаж управления автомобилем. За последние два года он 10 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

