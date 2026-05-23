В Петербурге сорвался фестиваль «Синие ночи»

В Санкт-Петербурге сорвался фестиваль «Синие ночи», на который было продано более 1500 билетов по цене от 3 до 15 тысяч рублей. Об отмене мероприятия сообщили организаторы на официальной странице события во «ВКонтакте».

Организаторы фестиваля объяснили, что не знают официальной причины отмены. По их словам, мероприятие было согласовано с городским комитетом по культуре, а о проведении уведомили администрацию Красногвардейского района, УФСБ, МВД, МЧС и пожарную службу. На площадке присутствовали скорая помощь и охрана.

«Мы выясняем обстоятельства произошедшего и ожидаем официальную информацию, чтобы дать вам точный ответ»,— говорится в посте.

Сейчас рассматривается возможность переноса события. Организаторы обещают ответить каждому из гостей.

По всей видимости, причиной отмены фестиваля стал визит силовиков. Представитель «Синих ночей» в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что на мероприятии были «маски-шоу».

Карина Дроздецкая