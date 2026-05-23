Над Крымом и другими регионами РФ сбили 42 беспилотника

Дежурные средства ПВО ликвидировали 42 украинских беспилотника днем 23 мая. Об этом сообщает министерство обороны России.

В период с 09:00 до 14:00 беспилотники сбивали над Крымом, Пермским краем и Московским регионом, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской и других областей России.

В ночь с 22 на 23 мая над российскими регионами уничтожили 348 беспилотников ВСУ, в том числе над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей.

Минувшей ночью очередной атаке киевского режима подвергся Новороссийск. В результате налета беспилотников пострадали два человека, в городе фиксировали прилеты обломков БПЛА на территории двух предприятий. В нескольких жилых домах Восточного района Новороссийска пострадало остекление.

София Моисеенко