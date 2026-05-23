В акватории Севастополя проводятся учебные стрельбы

В акватории Севастополя до 22:00 23 мая будут проводиться учения с применением стрельб. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Профилактические мероприятия осуществляются в районе Северного и Южного молов, а также в Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухтах, в районе парка Победы, мысов Херсонес, Балаклавы, Ласпи, Сарыч, Качи и Лукулл.

В ходе учений будут отрабатываться стрельбы из различных видов оружия, реактивное бомбометание и гранатометание.

Кристина Мельникова

