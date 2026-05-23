В Петербурге мужчина забил до смерти соседа кувалдой

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства 66-летнего мужчины в Выборгском районе. Тело погибшего обнаружили в квартире дома на улице Руднева.

Петербуржец задержан, ему предъявлено обвинение

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, 22 мая злоумышленник, находясь в коммунальной квартире, в ходе внезапного конфликта с соседом нанес ему не менее трех ударов кувалдой в область головы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте. Назначены судебные экспертизы, следствие продолжается.

Карина Дроздецкая

