Отели Кубани могут быть заполнены на 95% в июле и августе

В июле и августе текущего года уровень загруженности отелей на курортах Краснодарского края может составить 95%, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам Алексея Волкова, в июне загруженность средств размещения на Кубани может составлять 50-60% с возможностью роста в июле и августе до 95%. Заполненность отелей и гостиниц будет зависеть от характера предложений и уровня инфраструктуры.

Эксперт отметил, что в сфере туристической отрасли наблюдается рост популярности ранних бронирований. Глубина бронирований отелей в Анапе в этом году улучшилась на 25% по сравнению с прошлогодними результатами. Туристический поток на курорте может вырасти в среднем на 30%.

Загруженность пятизвездочных отелей Анапы в предстоящем сезоне ожидается на уровне 80%.

Кристина Мельникова