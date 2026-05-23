Отели Кубани могут быть заполнены на 95% в июле и августе
В июле и августе текущего года уровень загруженности отелей на курортах Краснодарского края может составить 95%, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.
По словам Алексея Волкова, в июне загруженность средств размещения на Кубани может составлять 50-60% с возможностью роста в июле и августе до 95%. Заполненность отелей и гостиниц будет зависеть от характера предложений и уровня инфраструктуры.
Эксперт отметил, что в сфере туристической отрасли наблюдается рост популярности ранних бронирований. Глубина бронирований отелей в Анапе в этом году улучшилась на 25% по сравнению с прошлогодними результатами. Туристический поток на курорте может вырасти в среднем на 30%.
Загруженность пятизвездочных отелей Анапы в предстоящем сезоне ожидается на уровне 80%.