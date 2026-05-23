Пензенский спортсмен взял золото чемпионата России по прыжкам в воду

Воспитанник пензенской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта Мирослав Киселев стал чемпионом России в смешанных прыжках с 10-метровой вышки. Об этом сообщили в правительстве Пензенской области.

Его партнером выступила представительница Московской области Александра Кедрина. Соревнования собрали порядка 200 участников, включая призеров чемпионатов мира и Европы.

Еще двое представителей Пензенской области — Маргарита Кувшинова и Тимур Хайле Мариам — заняли пятое место в той же дисциплине. Подготовку спортсменов ведут Татьяна Лукаш и Александр Борисов.

Нина Шевченко