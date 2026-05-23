В Астраханской области продлили повышенный сброс воды до 10 июня

В Астраханской области сохраняется повышенный режим сброса воды с Волгоградского гидроузла. С 11 апреля объем сброса увеличен, пик половодья пройден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация губернатора Астраханской области Фото: Администрация губернатора Астраханской области

По данным Росводресурсов, с 21 мая по 10 июня среднесуточный сброс установлен на уровне 19 тыс. куб. м/с. Дальнейший режим будет определен на следующем заседании. Уровень Волги по водопосту Астрахани составляет 572 см, температура воды — 8,1°C.

Продление рыбохозяйственной полки связано с поздним прогревом воды. Нерестилища затопились раньше обычного, но из-за прохладной погоды условия для нереста оставались неблагоприятными. В Волжско-Каспийском филиале ВНИРО пояснили, что повышенный сброс удерживает воду в пойме, что способствует ее прогреву и создает условия для воспроизводства рыбы.

Нина Шевченко