Саратовские следователи начали проверку после утопления 12-летнего школьника
СУ СКР по Саратовской области начало проверку после гибели 12-летнего мальчика в Аркадаке. Школьник утонул во время купания, сообщили в силовом ведомстве.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Трагедия произошла 18 мая на реке Хопер на окраине города. Подросток купался в водоеме в компании сверстников. О его утоплении сообщили в правоохранительные органы.
Тело мальчика нашли 23 мая. Признаков насильственной смерти судмедэксперты не обнаружили. Обстоятельства происшествия уточняются.