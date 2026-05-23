Саратовские следователи начали проверку после утопления 12-летнего школьника

СУ СКР по Саратовской области начало проверку после гибели 12-летнего мальчика в Аркадаке. Школьник утонул во время купания, сообщили в силовом ведомстве.

Трагедия произошла 18 мая на реке Хопер на окраине города. Подросток купался в водоеме в компании сверстников. О его утоплении сообщили в правоохранительные органы.

Тело мальчика нашли 23 мая. Признаков насильственной смерти судмедэксперты не обнаружили. Обстоятельства происшествия уточняются.

