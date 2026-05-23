В Энгельсе заменят изношенный коллектор на Менделеева

Изношенные участки канализационного коллектора в Энгельсе на ул. Менделеева будут заменены. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На этой неделе на проведение аварийно-восстановительных работ из резервного фонда выделено еще более 46 млн руб. На объекте с 30 апреля в круглосуточном режиме работают бригады и техника, дополнительно задействованы шесть насосных станций.

На ул. Менделеева ведется расширение скважины для прокладки трубопровода диаметром 1400 мм, выполнено около 50% объемов. На ул. Молодежной продолжаются подготовительные работы для монтажа коммуникаций.

Проведена дезинфекция подтопленных дворов и территорий соцучреждений. Управляющие компании осушают подвалы в многоквартирных домах с последующей обработкой.

