Колумбийский защитник Андраде перешел из «Балтики» в «Зенит»
Футбольные клубы «Зенит» и «Балтика» согласовали переход колумбийского защитника Кевина Андраде. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет, до конца сезона 2030/31, сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Андраде родился в 1999 году в Кали (крупный город в юго-западной части Колумбии), воспитанник клуба «Америка Кали». В январе 2024 года защитник присоединился к калининградской «Балтике», вместе с которой опустился в Первую лигу, однако в следующем сезоне выиграл ее и вернулся в РПЛ.
Всего Андраде провел 83 матча за «Балтику» и забил три гола.