Освобожденный археолог Бутягин назвал главную претензию Украины к нему

Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что украинское обвинение в отношении него основано на статье о борьбе с «черными копателями», которые ищут артефакты для личной выгоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Со слов археолога, прокуратура Украины исходила из того, что раскопки на территории, которую ведомство не считает российской, проводились без разрешения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Со слов археолога, прокуратура Украины исходила из того, что раскопки на территории, которую ведомство не считает российской, проводились без разрешения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Претензии украинской стороны основаны на Гаагской конвенции, но при этом мне вменяется та статья, где говорится о разрушении культурного слоя "с целью поиска артефактов для личного обогащения"»,— заявил господин Бутягин.

По словам археолога, прокуратура Украины исходила из того, что раскопки на территории, которую ведомство не считает российской, проводились без разрешения. «Разумеется, мы не копали с помощью бульдозера, а вели планомерные научные исследования, но для Украины этот факт не имеет значения»,— отметил ученый.

Александр Бутягин, сотрудник Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. В конце апреля его освободили в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Археолог вернулся в Петербург 1 мая.

Подробнее об освобождении и о планах археолога — в материале «Ъ Северо-Запад» «Исследования не закончены».

Карина Дроздецкая