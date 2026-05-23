Прокуратура контролирует права пассажиров из-за задержки поездов в Крыму

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой движения поездов в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Задержки подвижного состава в Крыму произошли из-за ограничений работы станции «Джанкой», заявили в Южной транспортной прокуратуре. Представители ведомства будут принимать меры реагирования в случае нарушения прав пассажиров поездов.

Также Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с задержками рейсов в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Транспортные прокуроры осуществляют мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными компаниями. Для пассажиров организовали работу мобильных приемных.

Кристина Мельникова