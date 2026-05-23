Театр балета Бориса Эйфмана впервые показал «Красную Жизель» на сцене в Удмуртии

Впервые в Удмуртии состоялось выступление Театра балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга. На сцене Театра оперы и балета Удмуртии 20-21 мая представили балет «Красная Жизель» (12+) на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Постановка рассказывает о судьбе русской прима-балерины Мариинского театра Ольги Спесивцевой, эмигрировавшей из России после революции. В 1920-х она одержала триумф на сцене «Гранд-опера» в Париже, в дальнейшем столкнулась с психическим заболеванием и, переехав в США в 1940-е, на 22 года оказалась в госпитале для нервнобольных. Выздоровев, последние годы жизни она провела в пансионе на ферме Толстовского фонда (создан младшей дочерью писателя Александрой Толстой) вблизи Нью-Йорка. В 1991-м Ольга Спесивцева была похоронена на русском кладбище в Ново-Дивееве.

«Наш спектакль посвящен Ольге Спесивцевой, одной из величайших балерин XX века. Спесивцева была гениальной Жизелью. Балерина настолько глубоко погрузилась в мир своей героини, что ей уже не хватило сил вернуться обратно, в реальную жизнь: судьба Жизели стала и ее судьбой,— рассказал Борис Эйфман.— Но роковую роль в жизни Спесивцевой сыграло и то, что, будучи прима-балериной, она оказалась вовлечена в кровавые события революционного Петрограда, и этот красный знак, как знак судьбы, преследовал и мучил ее. Создавая этот спектакль, мы хотели, чтобы балетный театр отдал дань памяти Ольге Спесивцевой — великой балерине с трагической судьбой».

Впервые спектакль был поставлен в январе 1997 года. К 130-летию Ольги Спесивцевой, в августе 2025 года, Борис Эйфман представил переосмысленную версию балета с обновленными хореографической партитурой, художественным оформлением и световым решением.