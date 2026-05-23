Атаку ВСУ по Новороссийску будет расследовать СК России

Следственный комитет РФ организовал расследование после атак киевского режима по регионам России, в результате которых пострадали мирные жители. Расследование, в том числе, начнется по факту налета беспилотников в Новороссийске в ночь с 22 на 23 мая, сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный канал главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко в Max Фото: официальный канал главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко в Max

Следователи анонсировали начало расследования по факту преступных действий ВСУ против жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей и Краснодарского края. Сотрудники ведомства намерены установить перечень причастных лиц из военных формирований Украины, причастных к произошедшему. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

В результате прошедшей атаки в Новороссийске пострадали два человека, находившиеся на улице в момент отражения налета беспилотников. Об этом ранее сообщал глава города Андрей Кравченко.

В Донецкой Народной Республике при ударе ВСУ пострадали восемь мирных жителей, три человека пострадали во время атаки беспилотников в Белгородской области.

Кристина Мельникова