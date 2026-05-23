Съезд с ЗСД на Витебскую развязку закроют на ночь до 29 мая

С 24 по 29 мая на ЗСД пройдут дорожные работы, в связи с чем будет закрыт съезд с магистрали на Витебскую развязку в сторону Витебского проспекта (с севера на юг). Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали.

Ограничения будут действовать в ночное время — с полуночи до 6 утра

Ограничения будут действовать в ночное время — с полуночи до 6 утра. Перекрытие запланировано на пять ночей подряд: 24, 25, 26, 27 и 28 мая. Движение по съезду возобновится утром 29 мая.

«Пожалуйста, будьте внимательны на этом участке дороги и следуйте указаниям временных дорожных знаков и табло с информацией. Соблюдение скоростного режима, поддержание безопасной дистанции и отказ от отвлекающих факторов помогут обеспечить вашу безопасность»,— отметили в пресс-службе.

Водителям рекомендуют заранее учитывать эти изменения при планировании маршрута и времени в пути.

Карина Дроздецкая