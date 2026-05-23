СК России будет расследовать атаки Украины по Краснодарскому краю

Следственный комитет России начнет расследование по факту очередных преступных действий ВСУ против мирных жителей Краснодарского края, ДНР, а также Брянской и Белгородской областей. Об этом сообщили в информационной центре СК.

Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk

Поводом для нового расследования стала атака киевского режима по Новороссийску в ночь с 22 на 23 мая. В информационном центре СК заявили, что в результате налета дронов в городе-герое пострадали два мирных жителя. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что оба пострадавших находились на открытой местности в момент отражения атаки.

В ДНР после удара ВСУ пострадали восемь мирных жителей, еще три человека получили повреждения в результате налета беспилотников в Белгородской области.

Следователи СК России установят лица из числа военных формирований Украины, которые причастны к произошедшим преступлениям. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

Кристина Мельникова

