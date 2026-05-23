В Ростове электросамокатчик травмировал ребенка и скрылся

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает водителя электросамоката, который сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

ДТП произошло вечером 22 мая на улице Маршала Жукова в районе дома №25/1. По предварительным данным, водитель электросамоката допустил наезд на ребенка, после чего покинул место аварии.

В результате происшествия школьник получил травмы. Ребенку потребовалась медицинская помощь. В Госавтоинспекции напомнили, что оставление места ДТП может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.

По данным регионального управления ГИБДД, с января по октябрь 2025 года в Ростовской области произошло 80 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, что на 95% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В результате таких аварий погибли три человека, еще 84 получили травмы.

