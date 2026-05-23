Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана зарегистрировали сейсмическое событие магнитудой 3,4. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Геофизической службы РАН.

По информации специалистов, эпицентр находился на глубине 10 км с координатами 42.21 северной широты и 48.03 восточной долготы. Энергетический класс сейсмособытия составил 10.

В МЧС уточнили, что жертв и разрушений нет. Обращений от жителей с жалобами на повреждения зданий или инфраструктуры в экстренные службы не поступало.

По данным ведомства, объекты социальной сферы и экономики продолжают работу в штатном режиме. На поверхности подземные толчки не ощущались населением.

