В Ростове на следующей неделе десятки домов останутся без света

В Ростове-на-Дону 25 и 26 мая пройдут плановые отключения электроэнергии в многоквартирных домах. Информация об этом опубликована на сайте Донэнерго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

25 мая без электроснабжения с 09:00 до 17:00 останется дом №81/3 на улице Мечникова. В этот же день с 09:00 до 16:00 свет отключат в доме №73 на улице Большая Садовая.

Кроме того, 25 мая с 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах №63/15, №63/16, №37Л и №37К на проспекте 40-летия Победы.

26 мая с 09:00 до 17:00 свет отключат в домах №81/3 и №128 на улице Мечникова. В этот же период ограничения затронут ряд домов на проспекте 40-летия Победы и улице Вересаева.

В частности, отключения запланированы по адресам: проспект 40-летия Победы — №27Д, №13А, №13/6–13/11, №37Г, №37/3, №37/5, №37/7–37/9; улица Вересаева — №103В, №105/3, №105/4 и №107.

Также 26 мая с 09:00 до 16:00 без света останутся жители домов на 11-й улице, Доломановском переулке, улицах Текучева, Народного Ополчения, Нефедова и в Гвардейском переулке. Отключения связаны с проведением плановых работ на электросетях.

Валерий Климов