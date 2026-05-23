В Батайске пассажиры избили водителя автобуса после конфликта из-за оплаты проезда

В Батайске группа пассажиров избила водителя автобуса №202 после конфликта, произошедшего во время поездки. Информация о происшествии появилась в городских сообществах и социальных сетях Ростова-на-Дону и Батайска.

По словам очевидцев, инцидент произошел 23 мая на остановке на улице Ленинградской. Один из пассажиров заявил, что не сможет оплатить проезд за всю семью. После этого между ним и водителем возник словесный конфликт.

Как утверждают свидетели, водитель отказался останавливать автобус, после чего в его адрес начали поступать угрозы и оскорбления. Позднее конфликт продолжился уже на улице.

По информации очевидцев, один из участников распылил в сторону водителя перцовый баллончик, после чего мужчину начала избивать группа людей. В результате водитель получил множественные удары по голове и телу.

Официальной информации от правоохранительных органов о произошедшем на момент публикации не поступало.

