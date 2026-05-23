Иски прокуратуры стали новым риском для рынка ИЖС на Дону

Покупатели частных домов в Ростовской области начали учитывать риски судебного изъятия земельных участков, ранее переданных в частную собственность. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал руководитель агентства недвижимости Иммобили Алексей Олейников.

По словам эксперта, дополнительным фактором давления на рынок индивидуального жилищного строительства стали иски Генпрокуратуры об изъятии земель в государственную собственность как неправомерно выделенных.

Как отметил господин Олейников, в южных регионах уже появились резонансные судебные споры, в рамках которых прокуратура требует вернуть государству участки вместе с построенными на них коттеджами. Подобные дела активно обсуждаются и в Ростовской области на фоне расследований, связанных с бывшим главой Аксайского района Виталием Борзенко.

Участники рынка считают, что подобные процессы усиливают осторожность покупателей, особенно в сегменте загородной недвижимости и земель под ИЖС.

По словам эксперта, дополнительное давление на рынок оказывают высокая стоимость ипотечных кредитов, рост затрат на строительство и увеличение стоимости подключения к инженерным сетям.

По данным Дом.РФ, в первом квартале 2026 года ввод индивидуального жилья в Ростовской области сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 334 тыс. кв. м.

Валерий Климов